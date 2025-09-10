В Узбекистане появится ответственность за ношение одежды, имитирующей военную или ведомственную форму

Однако практика последних лет показала: всё чаще мошенники и разного рода «хитрецы» используют не настоящую форму, а лишь стилизованную под неё одежду, чаще всего — в стиле «хаки». Этим грешат, например, лже-пожарники или так называемые «разборщики», выдающие себя за сотрудников силовых структур и пугающие доверчивых граждан.