В Узбекистане появится ответственность за ношение одежды, имитирующей военную или ведомственную форму

Сегодня в стране уже действует статья 209−1 Административного кодекса (незаконное ношение форменной одежды сотрудников министерств, ведомств и организаций). За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа от двух до пяти базовых расчётных величин (БРВ), что составляет от 824 тысяч до 2 миллионов сумов, с обязательной конфискацией самой форменной одежды.
Однако практика последних лет показала: всё чаще мошенники и разного рода «хитрецы» используют не настоящую форму, а лишь стилизованную под неё одежду, чаще всего — в стиле «хаки». Этим грешат, например, лже-пожарники или так называемые «разборщики», выдающие себя за сотрудников силовых структур и пугающие доверчивых граждан.
На данный момент прямой ответственности за ношение одежды, которая только напоминает военную или ведомственную форму, в законодательстве нет. Этим и пользуются псевдо-работники — формально к ним не подкопаться.
Именно поэтому Генеральная прокуратура предложила дополнить статью 209−1 новым абзацем. Теперь, если закон будет принят, за «введение в оборот или использование одежды, по цвету ткани, стилю пошива, отличительным знакам и другим элементам повторяющей или схожей с военной и ведомственной формой» будет грозить изъятие такой одежды и штраф от пяти до десяти БРВ (от 2 до 4,1 миллиона сумов).
Обсуждение проекта документа продлится до 17 сентября на портале нормативно-правовых документов. Если поправки будут приняты, мошенникам и любителям «косплея» на силовиков придётся искать себе другой гардероб.