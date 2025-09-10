Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием

В рамках очного приема с 15.00 до 18.00 в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59) семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов смогут получить консультационную, социальную и юридическую помощь. Напомним, такие расширенные приемы проходят каждый второй и четвертый четверг месяца.