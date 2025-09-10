Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием

В четверг, 11 сентября, краевой филиал фонда «Защитники Отечества» приглашает на очередной расширенный прием ветеранов СВО, их родных и близких, членов семей погибших бойцов.
Завтра проведут консультации специалисты Пермского гарнизонного военного госпиталя, Военного комиссариата Пермского края, отделения СФР в Пермском крае, министерства труда и социального развития, Центробанка, госюрбюро, военной и краевой прокуратуры, краевого ГУФССП России, центра занятости населения. На вопросы ветеранов также ответят представители Ассоциации ветеранов СВО Пермского края.
В рамках очного приема с 15.00 до 18.00 в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59) семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов смогут получить консультационную, социальную и юридическую помощь. Напомним, такие расширенные приемы проходят каждый второй и четвертый четверг месяца.