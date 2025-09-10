Союз туриндустрии назвал последствия закрытия Польшей границы с Беларусью

Названы последствия для турбизнеса из-за закрытия Польшей границы с Беларусью, сообщили в Республиканском союзе туристической индустрии.
Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.
В частности, польские власти предупредили о закрытии автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, не сказав, когда граница будет открыта.
И уже в первые часы на фоне объявления решения Польши в Беларуси стали массово отменять автобусные рейсы, в том числе по маршрутам «Минск — Варшава», «Гомель — Познань», «Гродно — Варшава» и другим. Об этом объявили в «Минсктрансе», Intercars, PlusBus, автопарке «Молодечно». При этом некоторые перевозчики пустили дополнительные рейсы для пассажиров, которые могут перенести дату выезда за границу на более раннюю.
Белорусские туроператоры уверены, что закрытие границы с Польшей в ночь с 11 на 12 сентября приведет к серьезным проблемам. Отмечается, что уже шестичасовая остановка на польской границе приводит к транспортному коллапсу, а закрытие на сутки или больше фактически заблокирует автобусные туры.
В качестве решений будут предлагаться маршруты через Вильнюс с пересадкой к польскому перевозчику или через границу Латвии, где с 1 сентября ввели обязательное анкетирование граждан третьих стран без латвийского ВНЖ или визы. Кому-то придется воспользоваться переносом тура и потерять сроки действия визы.
Пока туроператоры находятся в ожидании официальных разъяснений польской стороны.
— Трансграничные трансформации бизнес переживает уже не первый год. Надеемся, что ограничения будут временными и завершатся вместе с окончанием учений, — прокомментировал председатель РСТИ Филипп Гулый.
При этом он успокоил, что для клиентов финансовые риски в сложившейся ситуации все же минимальны, так как их деньги остаются у белорусских туркомпаний. Поэтому для простых людей главный риск — в возможных предоплатах в зарубежных отелях и визовые сложности.
Тем временем глава МИД Рыженков сказал, что просила польская сторона у Беларуси перед закрытием границы. Также министр иностранных дел сказал, что закрытие Польшей границы с Беларусью направлено против простого народа.
Между тем Литва высказалась о закрытии границы с Беларусью на фоне решения Польши.
Кроме того, пограничники назвали ситуацию за сутки с небольшим до закрытия Польшей границы с Беларусью.