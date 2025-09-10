Союз туриндустрии назвал последствия закрытия Польшей границы с Беларусью

И уже в первые часы на фоне объявления решения Польши в Беларуси стали массово отменять автобусные рейсы, в том числе по маршрутам «Минск — Варшава», «Гомель — Познань», «Гродно — Варшава» и другим. Об этом объявили в «Минсктрансе», Intercars, PlusBus, автопарке «Молодечно». При этом некоторые перевозчики пустили дополнительные рейсы для пассажиров, которые могут перенести дату выезда за границу на более раннюю.