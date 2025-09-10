Теплоход «Мамин-Сибиряк» прибыл в Пермь после ремонта

Позже в затоне Памяти Парижской Коммуны теплоход подняли в сухой док и обследовали подводную часть. Специалисты проверили и отремонтировали движительно-рулевой комплекс и донно-забортную арматуру, связанную с охлаждением двигателей. На устранение всех дефектов ушло 10 дней. После повторного спуска на воду судно успешно прошло освидетельствование и получило разрешение на переход в Пермь, куда и прибыло точно в срок.