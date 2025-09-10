Теплоход «Мамин-Сибиряк» прибыл в Пермь после ремонта

Утром 9 сентября 2025 года теплоход «Мамин-Сибиряк» пришвартовался у причала Пермь I. Судно пришло своим ходом из Нижнего Новгорода, где более двух месяцев проходило масштабный ремонт и восстановление. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как рассказал Максим Максимов, заместитель директора по техническому обеспечению флота, теплоход простоял два года в затоне имени 40-й годовщины Октября в Нижнем Новгороде. Именно там начались работы по восстановлению.
Первоначально специалисты провели техническое обследование всех ключевых систем: двигателей, дизель-генераторов, электрооборудования, а также корпуса надводной части. Это проходило под контролем Российского классификационного общества (Регистр).
Так как судно решили перегонять в Пермь своим ходом, были подготовлены главные двигатели, системы водоснабжения и санитарии. Также обновили аварийное спасательное снаряжение и радиосвязь, установив оборудование как речного, так и морского класса.
Позже в затоне Памяти Парижской Коммуны теплоход подняли в сухой док и обследовали подводную часть. Специалисты проверили и отремонтировали движительно-рулевой комплекс и донно-забортную арматуру, связанную с охлаждением двигателей. На устранение всех дефектов ушло 10 дней. После повторного спуска на воду судно успешно прошло освидетельствование и получило разрешение на переход в Пермь, куда и прибыло точно в срок.