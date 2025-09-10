В Советском районе Новосибирска открылся новый стадион

Современный спортивный объект на базе образовательного комплекса «Горностай» теперь доступен для жителей района.
В Советском районе Новосибирска начал работать новый стадион на базе образовательного комплекса «Горностай». Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Объект оборудован для занятий различными видами спорта: здесь есть площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, беговые дорожки с современным покрытием, сектор для прыжков в длину, а также трибуны для зрителей. Кроме того, стадион позволяет выполнять нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».
Строительство началось весной этого года. Сегодня стадион полностью готов и открыт для посещения. Новый спортивный объект дополнит существующую инфраструктуру района, предоставляя возможности как для школьников, так и для профессиональных спортсменов.