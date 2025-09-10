Найден способ одновременного извлечения металлов платиновой группы из ОЯТ

Наличие металлов платиновой группы (МПГ) в высокоактивных отходах затрудняет процесс их переработки, которая ведется методом остекловывания. Это процесс, при котором концентрированные жидкие радиоактивные отходы переводятся в твердое стеклоподобное состояние. Так называемая стекломатрица является первым барьером безопасности, включающим и удерживающим в себе радионуклиды. Дополнительным барьером выступает специализированный контейнер, который размещается в современном приповерхностном пункте захоронения РАО, расположенном на защищенной территории. В целом метод остекловывания предотвращает попадание опасных веществ в окружающую среду, обеспечивая надежную изоляцию отходов. Однако при температуре 1 100−1 200 градусов Цельсия в расплавах стекол металлы платиновой группы вызывают перераспределение электрических токов, что приводит к остановке процесса остекловывания. Кроме того, наличие МПГ значительно снижает качество получаемого стекла, делая его менее надежным с точки зрения экологической безопасности.