В Казани ограничат перевозку опасных грузов в дни Kazan Digital Week

Форум Kazan Digital Week соберет более 20 тысяч участников, в том числе представителей 60 стран. Запланировано свыше 100 мероприятий, где примут участие ведущие российские IT-компании. По словам министра цифрового развития России Максута Шадаева, интерес к форуму растет не только внутри страны, но и за рубежом.