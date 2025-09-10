Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани ограничат перевозку опасных грузов в дни Kazan Digital Week

Запрет будет действовать с 17 по 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 17 по 19 сентября в Казани запретят движение и стоянку грузовиков, перевозящих вещества высокой степени опасности. Ограничения связаны с проведением международного форума Kazan Digital Week, сообщили в мэрии города.

Подобные меры уже принимались во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и майского форума «Россия — исламский мир: Kazan Forum».

Форум Kazan Digital Week соберет более 20 тысяч участников, в том числе представителей 60 стран. Запланировано свыше 100 мероприятий, где примут участие ведущие российские IT-компании. По словам министра цифрового развития России Максута Шадаева, интерес к форуму растет не только внутри страны, но и за рубежом.