В Казани ограничат перевозку опасных грузов в дни Kazan Digital Week

С 17 по 19 сентября в Казани запретят движение и стоянку грузовиков, перевозящих вещества высокой степени опасности. Ограничения связаны с проведением международного форума Kazan Digital Week, сообщили в мэрии города.
Подобные меры уже принимались во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и майского форума «Россия — исламский мир: Kazan Forum».
Форум Kazan Digital Week соберет более 20 тысяч участников, в том числе представителей 60 стран. Запланировано свыше 100 мероприятий, где примут участие ведущие российские IT-компании. По словам министра цифрового развития России Максута Шадаева, интерес к форуму растет не только внутри страны, но и за рубежом.