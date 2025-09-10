В центре Калининграда припарковалась похожая на военную машина с немецкими номерами, прохожие вызвали полицию

В Калининграде на стоянке у торгового центра «Акрополь» припарковалась зелёная машина с госномером ФРГ. Встревоженные люди вызвали полицию, рассказала «Клопс» очевидица.
Транспорт внушительных размеров появился в среду, 10 сентября. По словам Елены, громадина её напугала.
«Я обратилась в полицию. Приехал наряд, осмотрели, дальше непонятно», — рассказывает калининградка.
Как удалось выяснить «Клопс», машина приехала в регион накануне из Германии. Это дом на колёсах стоимостью порядка 300 тысяч евро. Владелец авто сам обустроил его снаружи и внутри.
