В центре Калининграда припарковалась похожая на военную машина с немецкими номерами, прохожие вызвали полицию

Громадина стояла возле «Акрополя».

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на стоянке у торгового центра «Акрополь» припарковалась зелёная машина с госномером ФРГ. Встревоженные люди вызвали полицию, рассказала «Клопс» очевидица.

Транспорт внушительных размеров появился в среду, 10 сентября. По словам Елены, громадина её напугала.

«Я обратилась в полицию. Приехал наряд, осмотрели, дальше непонятно», — рассказывает калининградка.

Как удалось выяснить «Клопс», машина приехала в регион накануне из Германии. Это дом на колёсах стоимостью порядка 300 тысяч евро. Владелец авто сам обустроил его снаружи и внутри.

В Калининграде мошенники снимают номера с иностранных авто и требуют выкуп.