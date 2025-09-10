В Чайковском обновляют образовательные учреждения при поддержке бизнеса и региона

Губернатор напомнил, что развитию системы образования и подготовке кадров для промышленности уделяется особое внимание: «В Чайковском округе очень много молодых ребят, которые учатся как в вузах, так и в наших краевых техникумах. Сегодня в местном индустриальном колледже проинспектировал, как идут определённые ремонтные работы. У учебного учреждения есть все возможности для того, чтобы заявиться в федеральный проект “Профессионалитет”. Мы в этом поможем».