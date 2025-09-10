В Чайковском обновляют образовательные учреждения при поддержке бизнеса и региона

В рамках рабочего выезда в Чайковский городской округ 10 сентября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил обновлённые объекты образовательной инфраструктуры. Учреждения отремонтированы в том числе с участием местных предприятий.
Дмитрий Махонин посетил школу № 4, преображенную при поддержке компании «ЭРИС». В учебном заведении отремонтированы кабинеты, обновлен фасад здания, приобретено лабораторное оборудование.
В школе учатся 867 человек, активно развиваются Юнармия и «Движение первых», работает кадетский класс. Ребята уже оценили и освоили новые пространства.
По региональному проекту «Комфортный край» благоустроен школьный двор. Перед центральным входом разместилась площадка для линеек и три площадки для отдыха: место для творчества, зона общения и фотозона. Внутренний двор предполагает активный отдых и состоит из трёх зон: для начальных классов со спортивным игровым оборудованием, для средних и старших классов — с воркаутом и зоной для игры в настольный теннис.
Межшкольный стадион стал хорошим дополнением для комплексного спортивного развития школьников. Здесь есть беговые дорожки и место для прыжков, баскетбольно-волейбольная площадка, футбольное поле, тренажёры для спортивно-оздоровительных занятий, двойная полоса препятствий. В учебные дни на стадионе занимаются школьники, а по выходным — горожане.
Также глава региона посетил Чайковский индустриальный колледж. Здесь готовят специалистов для крупных промышленных предприятий Прикамья по 26 образовательным программам. Колледж недавно обновили по федеральному гранту и при поддержке Пермского края, а в оснащении новых лабораторий и мастерских приняли участие местные компании. Так, в химической лаборатории и лаборатории нефти и газа, мастерских «Переработка нефти и газа» и промышленной автоматики ребята учатся на современном оборудовании. Скоро здесь установят учебный макет «мини-завода» полного цикла, его проект уже разработан.
Губернатор напомнил, что развитию системы образования и подготовке кадров для промышленности уделяется особое внимание: «В Чайковском округе очень много молодых ребят, которые учатся как в вузах, так и в наших краевых техникумах. Сегодня в местном индустриальном колледже проинспектировал, как идут определённые ремонтные работы. У учебного учреждения есть все возможности для того, чтобы заявиться в федеральный проект “Профессионалитет”. Мы в этом поможем».
Также в планах у властей — строительство новых объектов системы образования в Чайковском. В их числе — лабораторный корпус и общежитие для местного индустриального техникума.