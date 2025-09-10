Ричмонд
Молодые офицеры впервые заступили на боевое дежурство в Новосибирском ракетном соединении

Выпускники военных вузов 2025 года приняли присягу на службе Родине — они вошли в состав дежурных смен, отвечающих за стратегические ракетные комплексы.

В Новосибирском ракетном соединении состоялась торжественная церемония первого заступления молодых офицеров на боевое дежурство. Выпускники военных вузов 2025 года заняли места в составе смен, которые несут ответственность за управление межконтинентальными баллистическими ракетами.

Как сообщили в Минoбoроны России, новоиспечённые лейтенанты прошли серьезную подготовку и теперь официально приступили к выполнению задач стратегического уровня.

«Эмоции переполняют: это и гордость, и волнение, и огромное чувство ответственности», — отметил гвардии лейтенант Кирилл Сюткин.

После торжественного построения офицеры заняли места за пультами боевых комплексов. Известно, что многие из них за успехи в учебе и отличную боевую подготовку уже получили служебное жилье.