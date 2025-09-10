Росреестр запустит беспилотник над Нижегородской областью

Росреестр запустит беспилотник для проведения аэрофотосъёмки. Она будет вестись Лысковском округе в четверг, 11 сентября.
Аэрофотосъёмка пройдёт в деревне Чёрная Маза с 10:00 до 16:00. В небо поднимут БПЛА чёрно-белого цвета. Беспилотник поможет Росреестру обновить картографические данные и провести земельный надзор.
Жителей и гостей округа призывают не паниковать и отнестись с пониманием к этой работе. Если возникнут вопросы, можно звонить на горячую линию управления по номеру:
