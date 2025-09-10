Ричмонд
Росреестр запустит беспилотник над Нижегородской областью

Аэрофотосъёмка будет вестись в деревне Чёрная Маза.

Росреестр запустит беспилотник для проведения аэрофотосъёмки. Она будет вестись Лысковском округе в четверг, 11 сентября.

Аэрофотосъёмка пройдёт в деревне Чёрная Маза с 10:00 до 16:00. В небо поднимут БПЛА чёрно-белого цвета. Беспилотник поможет Росреестру обновить картографические данные и провести земельный надзор.

Жителей и гостей округа призывают не паниковать и отнестись с пониманием к этой работе. Если возникнут вопросы, можно звонить на горячую линию управления по номеру: 8 (831) 411−85−36.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше