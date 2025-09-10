«Оказались заложниками ситуации». Белорусские перевозчики сообщили о застрявших пассажирах из-за закрытия границы Польши и Беларуси

Белорусские перевозчики сообщают, что пассажиры не могут вернуться домой из-за решения Польши закрыть границу. Подробнее рассказали в сюжете на «Беларусь 4».
Так, в «Гроднооблавтотрансе» сообщили, что пассажиры, которые возвращаются из Беларуси в Польшу или из Польши в Беларусь, оказались заложниками решения польских властей. На предприятии сказали, что ежечасно звонят пассажиры. Которые едут из Гродно и Лиды в Варшаву и Гданьск и интересуются об отмененных рейсах.
— Пассажиры, которые не могут вернуться в нашу страну, так же, как и польские пассажиры, которые не могут уехать в свою страну, естественно, находятся в некотором отчаянии, — прокомментировал начальник отдела перевозок «Гроднооблавтотранса» Андрей Третьякевич.
Также он добавил, что приостановка рейсов вызвала неопределенность, а перевозчик не может дать никаких гарантий о переносе отмененных рейсов.
— Комментариев от польской стороны как не было, так и нет, — напомнил он.
Перевозчики стараются держать пассажиров в курсе текущих изменений и возвращают полную стоимость билетов за отмененные рейсы. Продажа билетов на более поздние даты будет обеспечена, когда Польша откроет границу.
