Во Владикавказе организуют международную закупочную сессию

Участниками станут гости из ОАЭ и Ирана.

Международная закупочная сессия, организованная в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», пройдет 1−3 октября во Владикавказе. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Северной Осетии.

Участниками сессии станут иностранные покупатели из стран СНГ, Ближнего Востока и Европы, включая Грузию, Узбекистан, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Иран. Также предприниматели смогут представить свою продукцию крупным российским компаниям, таким как агрохолдинги и торговые сети.

«Проведение такого события станет важным шагом для повышения узнаваемости осетинской продукции и привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона», — подчеркнул министр сельского хозяйства Северной Осетии Алан Кусраев. По его словам, международные закупки открывают новые перспективы роста экономики республики и укрепляют ее роль в развитии национальной продовольственной системы.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.