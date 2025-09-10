Строительство Ледового дворца на Стрелке вышло на финишную прямую

Напомним, полтора месяца назад готовность объекта составляла на 2% меньше. На сегодняшний день завершены работы по устройству всех трех ледовых арен, а также установлены внутренние перегородки в помещениях комплекса. Одновременно завершается монтаж фасадов здания. На стройплощадке продолжаются отделочные работы в общественных зонах и помещениях под трибунами, а также монтаж инженерного оборудования. Чистовая отделка выполнена более чем на 65% площадей.