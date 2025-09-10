В Ингушетии завершили ремонт подъездной дороги к селу Сагопши

«Отремонтированный участок проходит через все село. По ней жители добираются до школ, больниц и других важных учреждений, так что работы мы начали незамедлительно, и завершить их удалось раньше запланированного срока без ущерба качеству», — отметил министр автодорог и транспорта Ингушетии Батыр Хаматханов.