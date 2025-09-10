Ричмонд
В Ингушетии завершили ремонт подъездной дороги к селу Сагопши

По ней жители добираются до школ и больниц.

Реконструкция подъездной дороги к селу Сагопши завершилась в Ингушетии. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Ингушавтодоре».

Дорога была включена в программу нацпроекта по обращениям местных жителей. Ремонтные работы затронули 5,47 км проезжей части. Во время реконструкции подрядчик заменил покрытие, обустроил тротуар, оборудовал две остановки, установил барьерное ограждение и сигнальные столбики, а также нанес разметку.

«Отремонтированный участок проходит через все село. По ней жители добираются до школ, больниц и других важных учреждений, так что работы мы начали незамедлительно, и завершить их удалось раньше запланированного срока без ущерба качеству», — отметил министр автодорог и транспорта Ингушетии Батыр Хаматханов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.