В Чечне пройдет республиканский экофотоконкурс для школьников

Конкурс направлен на привлечение внимания детей и подростков к вопросам охраны окружающей среды и экосистемы. Он пройдет в двух номинациях: «Птичкина столовая» и «Осенняя фантазия». В первой категории участники должны сфотографировать или создать коллаж, на котором изображены птицы в их естественной среде обитания, а также способы кормления и заботы о них. Для участия во второй номинации работы должны отразить красоту осени и изменения в природе, характерные для этого времени года.