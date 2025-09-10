В Чечне пройдет республиканский экофотоконкурс для школьников

Школьники в Чечне могут принять участие в республиканском экофотоконкурсе, организованном в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.
Конкурс направлен на привлечение внимания детей и подростков к вопросам охраны окружающей среды и экосистемы. Он пройдет в двух номинациях: «Птичкина столовая» и «Осенняя фантазия». В первой категории участники должны сфотографировать или создать коллаж, на котором изображены птицы в их естественной среде обитания, а также способы кормления и заботы о них. Для участия во второй номинации работы должны отразить красоту осени и изменения в природе, характерные для этого времени года.
Для участия в конкурсе необходимо отправить работы через Telegram на номер +7 (928) 897−91−81, указав имя, возраст, школу и контактные данные. Каждый участник может представить до трех фотографий в каждой номинации. Работы будут приниматься с 15 октября до 30 ноября. Победители будут награждены дипломами и призами.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.