В лесах Бурятии опасный вредитель уничтожает сосны

Хвойная волянка активизируется в засушливый период.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В лесах Бурятии опасный вредитель уничтожает сосны. Хвойная волянка зимует в стадии гусениц в лесной подстилке и верхних слоях почвы. С момента пробуждения они наносят большие повреждения насаждениям, поедая хвою на деревьях. Об этом КП-Иркутск рассказали в агентстве лесного хозяйства Республики Бурятия.

— В прошлом году вспышку вредителя зафиксировали в Бичурском, Джидинском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Трабагатайском районах. В 2025 году были обнаружены очаги заражения в Иволгинском и Селенгинском районах, — уточнили в пресс-службе агентства.

В Мухоршибирском районе провели дезинсекцию на 53 тысячах гектаров, в результате чего удалось уничтожить вредоносных гусениц с эффективностью 95%. При условии достаточного количества осадков, деревья могут вернуться к прежнему состоянию.