В лесах Бурятии опасный вредитель уничтожает сосны. Хвойная волянка зимует в стадии гусениц в лесной подстилке и верхних слоях почвы. С момента пробуждения они наносят большие повреждения насаждениям, поедая хвою на деревьях. Об этом КП-Иркутск рассказали в агентстве лесного хозяйства Республики Бурятия.