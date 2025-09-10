В Наро-Фоминске благоустроили набережную вдоль реки Нары

Набережную вдоль реки Нары в Наро-Фоминске благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
На берегу реки построили пешеходные мосты, смотровые площадки и амфитеатры. Рабочие проложили новые тропинки, оборудовали велодорожки, прогулочные зоны и места для отдыха у воды.
«Нужно отметить, что вопрос о благоустройстве этой территории неоднократно озвучивался жителями. Для обеспечения безопасности на благоустроенной территории установлены современное освещение и система видеонаблюдения», — отметил депутат Московской областной Думы Александр Баранов.
Уточним, по программе губернатора Московской области «Светлый город» в округе также проводят работы по установке новых светодиодных светильников наружного освещения. Уже смонтировали более 400 новых и заменили более 900 фонарей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.