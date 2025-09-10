За что казнили пророка Иоанна Крестителя и почему верующие отмечают этот день

«День Усекновения главы Иоанна Крестителя — это одновременно день его смерти и его славного подвига. Так как об этом событии рассказывается в повествованиях Евангелий, то оно вошло в традиции всех христианских церквей, а не только православных. Этот день стал одним из важных дней поминовения в церковном календаре. Его обычно не называют праздником, поскольку события касаются казни пророка, однако для нас, верующих, это несомненно победа над смертью», — подчеркнул священник.