В Омске произошла серьезная авария с двумя пассажирскими автобусами

Пострадавшими в ДТП, произошедшем в Октябрьском округе, числятся четыре омички.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов произошло сегодня в Омске. Во время столкновения пострадали четыре женщины, сообщает телеграм-канал «Омская полиция».

В ДТП, случившееся в районе 16−00, попали автобусы маршрута № 154 и маршрута № 33. Прибывшими на место происшествия — улицу Богдана Хмельницкого — сотрудниками полиции установлено, что водитель маршрута № 154 с 8 пассажирами в салоне, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом маршрута № 33, в салоне которого находились 3 пассажира. В результате пострадали 4 пассажира: женщины 1954, 1956, 1957, 1989 годов рождения. Предварительно у них диагностированы ушибы.