В подмосковной усадьбе «Лыткарино» открыли новый сквер

Сквер появился на месте здания аварийного детского сада, которое снесли в 2024-м по просьбам местных жителей. Теперь на площади в 1,1 га создано новое пространство, где обустроили аллеи и дорожки, розарий и зеленый лабиринт. Там также сделали детскую и спортивную площадки, зону для игры в шахматы с навесом, поставили ротонду и амфитеатр. Также на территории установили современные системы освещения и видеонаблюдения. Кроме того, в сквере установили бюст Никите Зотову, первому учителю и наставнику Петра I.