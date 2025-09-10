В подмосковной усадьбе «Лыткарино» открыли новый сквер

Сквер на территории подмосковной усадьбы «Лыткарино» благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Сквер появился на месте здания аварийного детского сада, которое снесли в 2024-м по просьбам местных жителей. Теперь на площади в 1,1 га создано новое пространство, где обустроили аллеи и дорожки, розарий и зеленый лабиринт. Там также сделали детскую и спортивную площадки, зону для игры в шахматы с навесом, поставили ротонду и амфитеатр. Также на территории установили современные системы освещения и видеонаблюдения. Кроме того, в сквере установили бюст Никите Зотову, первому учителю и наставнику Петра I.
Ранее, в 2012 году, территория усадьбы преобразилась в ходе первого этапа благоустройства по инициативе помощника Президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.
«Когда я готовил лекцию об Александре Ивановиче Чернышеве (это “русский Джеймс Бонд”, легендарная фигура), случайно узнал, что чудом сохранилось имение, где он жил. Просто сел в машину, в выходной день сюда приехал, узнал много интересного. И вот когда мы вышли из музея, смотрим, а здесь какие-то руины. Тогда я обратился вместе с музейными работниками к Андрею Юрьевичу (губернатору Московской области Андрею Воробьеву. — Прим. ред.), и произошло чудо», — рассказал Владимир Мединский.
В итоге к 200-летию победы России над армией Наполеона появились бюст героя Отечественной войны 1812 года Александра Чернышева и уникальные солнечные часы. Они стали основой для развития парковой зоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.