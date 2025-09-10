В День трезвости в Новосибирской области состоятся молебны о зависимых

11 сентября в храмах Новосибирской области пройдут молебны о людях, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.
По информации Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви, богослужения приурочены ко Дню трезвости, который отмечается в день Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Согласно преданию, пророк принял мученическую смерть во время пира, сопровождавшегося пьянством.
День трезвости в России был учреждён Святейшим Синодом ещё в 1913 году. После долгого перерыва традиция была возрождена в 2014 году и с тех пор проводится ежегодно.