В Твери состоялся форум «Молодой специалист — строитель будущего!»

Строительный форум «Молодой специалист — строитель будущего!» прошел 9 сентября в Твери по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.
В мероприятии приняли участие школьники, студенты, преподаватели, представители органов власти и работодатели. Обсуждались вопросы строительного комплекса региона и создание новых возможностей для молодежи в отрасли, а также текущие и перспективные проекты. Для студентов были проведены мастер-классы по определению вектора развития и профессионального роста, а также по подготовке резюме.
На нескольких секциях обсуждались направления работы в строительстве. Например, на одной из них студенты могли узнать о деятельности и задачах инспекторов стройконтроля, которые следят за возведением социально значимых объектов. А на секции «Город будущего. Как строится новый мир» рассматривались современные технологии проектирования городских пространств. Кроме того, для молодежи провели ярмарку вакансий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.