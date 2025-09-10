В Твери состоялся форум «Молодой специалист — строитель будущего!»

На нескольких секциях обсуждались направления работы в строительстве. Например, на одной из них студенты могли узнать о деятельности и задачах инспекторов стройконтроля, которые следят за возведением социально значимых объектов. А на секции «Город будущего. Как строится новый мир» рассматривались современные технологии проектирования городских пространств. Кроме того, для молодежи провели ярмарку вакансий.