Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Твери состоялся форум «Молодой специалист — строитель будущего!»

Для студентов провели мастер-классы по определению вектора развития в профессии.

Источник: Национальные проекты России

Строительный форум «Молодой специалист — строитель будущего!» прошел 9 сентября в Твери по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.

В мероприятии приняли участие школьники, студенты, преподаватели, представители органов власти и работодатели. Обсуждались вопросы строительного комплекса региона и создание новых возможностей для молодежи в отрасли, а также текущие и перспективные проекты. Для студентов были проведены мастер-классы по определению вектора развития и профессионального роста, а также по подготовке резюме.

На нескольких секциях обсуждались направления работы в строительстве. Например, на одной из них студенты могли узнать о деятельности и задачах инспекторов стройконтроля, которые следят за возведением социально значимых объектов. А на секции «Город будущего. Как строится новый мир» рассматривались современные технологии проектирования городских пространств. Кроме того, для молодежи провели ярмарку вакансий.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.