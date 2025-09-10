Ричмонд
В горах Северной Осетии установили онлайн-камеру для наблюдений за погодой

Оборудование охватывает вид на три селения.

Фонд развития туризма Северной Осетии установил онлайн-камеру в высокогорном селении Задалеск Ирафского района республики. Это было сделано по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Селение Задалеск расположено на правом склоне Задалеск-Донифарской котловины. Камера также охватывает села Лезгор и Донифарс и позволяет отслеживать погодные условия на высокогорье в режиме реального времени по ссылке.

«Задалеск — одно из мест, куда стремятся попасть те, кто хочет прикоснуться к истории, красоте природы и уникальной культуре Осетии. Это точка притяжения туристов, и нам хочется, чтобы каждое путешествие сюда было еще и комфортным. Именно поэтому мы установили онлайн-камеру», — отметил директор Фонда развития туризма Северной Осетии Александр Габараев.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.