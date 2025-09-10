В горах Северной Осетии установили онлайн-камеру для наблюдений за погодой

«Задалеск — одно из мест, куда стремятся попасть те, кто хочет прикоснуться к истории, красоте природы и уникальной культуре Осетии. Это точка притяжения туристов, и нам хочется, чтобы каждое путешествие сюда было еще и комфортным. Именно поэтому мы установили онлайн-камеру», — отметил директор Фонда развития туризма Северной Осетии Александр Габараев.