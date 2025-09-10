В Брянской области отремонтировали участок дороги к поселку Заулье

Этот отрезок соединяет деревню Добрунь с селом Заулье. При капитальном ремонте использовали передовой метод холодной регенерации. Для этого работники сняли и измельчили старое покрытие, после чего смешали со связующими компонентами для создания нового слоя. Затем поверх него уложили асфальтобетон.