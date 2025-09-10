В Брянской области отремонтировали участок дороги к поселку Заулье

Участок автодороги «Украина» — Суземка — Заулье протяженностью 4,5 км в Севском районе Брянской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Этот отрезок соединяет деревню Добрунь с селом Заулье. При капитальном ремонте использовали передовой метод холодной регенерации. Для этого работники сняли и измельчили старое покрытие, после чего смешали со связующими компонентами для создания нового слоя. Затем поверх него уложили асфальтобетон.
Специалисты также обновили остановки, установили два новых автопавильона. Кроме того, отремонтировали водопропускную трубу и обустроили обочины. В конце работ на проезжую часть нанесли дорожную разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.