В донском Фонде капремонта рассказали о бережной эксплуатации систем дома

Важной составляющей современного капитального ремонта остается энергоэффективность. Она позволяет соединить использование передовых технологий, бережное отношение к ресурсам и окружающей среде, чтобы обеспечить достойное качество жизни собственников жилья в МКД.
Энергоэффективность при капремонте начинается с рационального использования энергоресурсов и применения современных приборов энергоучета жителями МКД. Следующий важный фактор — правильная техническая эксплуатация систем дома с применением прогрессивных технических разработок и своевременный текущий ремонт в ожидании капитального ремонта. И наконец — проведение энергоэффективных мероприятий уже при капитальном ремонте, в соответствии с Региональной программой.
Достичь максимального энергоэффекта при капитальном ремонте отдельно взятого МКД можно сразу по трем направлениям:
— при ремонте систем теплоснабжения;
— при ремонте систем электроснабжения;
— при замене лифтов и лифтового оборудования на современные класса A.
НКО «Фонд капитального ремонта» обеспечивает энергоэффективность на протяжении всех лет участия в Региональной программе. Если 11 лет назад это было использование энергосберегающих ламп, датчиков движения, введение в эксплуатацию инновационных ИТП (индивидуальный тепловой пункт) с погодозависимой автоматикой, то уже с 2018 года Фонд стал обеспечивать максимально возможное энергосбережение в ходе проведения капитального ремонта.
Задачи сокращения энергопотребления остаются актуальными и сейчас. Подрядные организации, привлекаемые Фондом для проведения ремонта инженерных систем или замены лифтов, стараются решать их с точки зрения энергоэффективности и обеспечивают установку оборудования, которое позволяет достигнуть самых высоких показателей по данному направлению.
Многолетняя практика показывает, что удается сократить энергопотребление каждого дома до 40%. А использование ИТП (индивидуальный тепловой пункт) с погодозависимой автоматикой при ремонте систем теплоснабжения позволяет произвести экономию тепловой энергии в конкретном МКД до 20% в год.
Важно помнить, что наше бережное отношение к общему имуществу многоквартирного дома — это вложение в благополучие нас самих и будущих поколений.
Особенно важно понимать, что общедомовое имущество — это не чья-то чужая собственность, а наше общее достояние. Вместе мы можем создать прекрасный дом, в котором будет приятно жить, и которым мы будем гордиться. Нужно лишь немного внимания, заботы и ответственности.