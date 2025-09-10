В донском Фонде капремонта рассказали о бережной эксплуатации систем дома

НКО «Фонд капитального ремонта» обеспечивает энергоэффективность на протяжении всех лет участия в Региональной программе. Если 11 лет назад это было использование энергосберегающих ламп, датчиков движения, введение в эксплуатацию инновационных ИТП (индивидуальный тепловой пункт) с погодозависимой автоматикой, то уже с 2018 года Фонд стал обеспечивать максимально возможное энергосбережение в ходе проведения капитального ремонта.