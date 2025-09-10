Крым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортов

По его словам, сегодня основной вектор строительства и развития курортной инфраструктуры республики сосредоточен на Южном берегу, который традиционно считается самым привлекательным для туристов. Однако в ближайшие годы внимание будет смещаться на другие части полуострова.
«Когда закончится возможность активно строить на Южном берегу, акцент сместится на западное и восточное направления. Азовское море с нашей стороны пока практически не освоено. Но в ближайшее время планируется развивать инфраструктуру в районах Щелкино, Ленинского и Нижнегорского районов, выходящих к морю», — рассказал Коваленко.
В числе первоочередных задач — строительство дорог и создание новых площадок под жилую и туристическую застройку. Это должно обеспечить основу для размещения санаторно-курортных комплексов, гостиниц и других объектов отдыха.
«У нас уже есть примеры успешных проектов: в районе Щелкино и Керчи работают пятизвездочные отели формата “все включено”, которые практически полностью заполнены. Это подтверждает высокий спрос», — отметил председатель комитета.
Особо внимание уделяется перспективам яхтенной инфраструктуры. По словам Коваленко, власти совместно с федеральными структурами прорабатывают проекты по строительству марин на побережье Азовского моря. Подобные объекты могут стать важным стимулом для развития туризма, создавая условия для привлечения туристов и инвесторов в регион.
«Крым Урбан Форум 2025» — это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе — выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.