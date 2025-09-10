В Подмосковье состоится «Кросс нации»

Забег традиционно проходит в третью субботу сентября. Для любителей бега будут организованы пять дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов: 1, 4, 6, 8 и 12 км. Например, дети 2016 года рождения и младше преодолеют дистанцию 1 км. А самый длинный маршрут в 12 км готовят для мужчин 2005 года рождения и старше. Записаться на мероприятие можно до 15:00 19 сентября на портале «Госуслуги».