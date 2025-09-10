В Подмосковье состоится «Кросс нации»

Всероссийский день бега в ходе «Кросса нации» пройдет 20 сентября в Шатуре по государственной программе «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Забег традиционно проходит в третью субботу сентября. Для любителей бега будут организованы пять дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов: 1, 4, 6, 8 и 12 км. Например, дети 2016 года рождения и младше преодолеют дистанцию 1 км. А самый длинный маршрут в 12 км готовят для мужчин 2005 года рождения и старше. Записаться на мероприятие можно до 15:00 19 сентября на портале «Госуслуги».
«В этом году главной подмосковной площадкой всероссийского “Кросса нации” станет стадион “Энергия”. Регистрация на спортивное событие уже открыта», — говорится в сообщении пресс-службы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.