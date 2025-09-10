В Брянской области обновили две дороги к военным памятникам

Уточним, в области обновляют дороги, названные в честь героев Великой Отечественной войны, а также дороги, ведущие к памятникам и мемориалам. Эта инициатива является частью масштабного проекта «Улица Победы», который реализуется по всей России в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.