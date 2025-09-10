В Брянской области обновили две дороги к военным памятникам

Дороги, ведущие к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны, отремонтировали в Брянской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Рядом с отремонтированным участком на дороге Дятьково — Бытошь — Будочки находится памятник воинам-авиаторам 113-й Краснознаменной Ленинградской бомбардировочной авиадивизии. Ее протяженность составляет 2,9 км. Там специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины и нанесли разметку.
В Советском районе Брянска также завершился капитальный ремонт участка улицы Горбатова. Она названа в честь генерала армии, Героя Советского Союза Александра Горбатова.
Кроме того, в Фокинском районе города завершаются работы на участке проспекта Московского. Здесь расположен Памятник танкистам, установленный в честь бойцов 11-й гвардейской армии Брянского фронта.
Уточним, в области обновляют дороги, названные в честь героев Великой Отечественной войны, а также дороги, ведущие к памятникам и мемориалам. Эта инициатива является частью масштабного проекта «Улица Победы», который реализуется по всей России в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.