Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 10 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 10 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 10 сентября — в проекте Новости Mail.

Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА

Источник: Reuters

«Объекты для поражения на территории Польши не планировались», — заявили в российском военном ведомстве.

Вэнс: Трамп не видит смысла в экономической изоляции России

Источник: Reuters

«Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию», — сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Источник: РИА "Новости"

Удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Ведомство отметило, что все цели были достигнуты.

Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС

Источник: Reuters

«Если ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны, прежде всего касающиеся освобождения всех заложников и сдачу оружия, они будут уничтожены и Газа будет уничтожена», — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

На футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью. Его отпустили под обязательство о явке по делу о драке в московском кафе.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше