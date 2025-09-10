Последние новости к вечеру 10 сентября 2025 года

Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
«Объекты для поражения на территории Польши не планировались», — заявили в российском военном ведомстве.
Вэнс: Трамп не видит смысла в экономической изоляции России
«Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию», — сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Ведомство отметило, что все цели были достигнуты.
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС
На футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело
Спортсмен обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью. Его отпустили под обязательство о явке по делу о драке в московском кафе.