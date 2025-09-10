Музею Таганрога передадут в дар модель исторического корабля

Музею-заповеднику Таганрога передадут уменьшенную копию двухмачтового исторического корабля, названного в честь приморского города. Церемония состоится 12 сентября во Дворце Алфераки.
Речь идет о корабле «Таганрог». Это судно было одним из первых в составе Азовской флотилии вице-адмирала Алексея Сенявина, сыгравшей ключевую роль в русско-турецкой войне 1768−1774 годов.
Новый экспонат музею вручат представители общественной организации «Фонд Таганрог Исторический». Над воссозданием модели работала целая команда энтузиастов, в том числе председатель совета фонда Игорь Павленко, член Союза кузнецов России Александр Гаркуша и Почетный гражданин Таганрога Леонид Матусевич.
Консультантами были заслуженный тренер России, победитель и призер чемпионатов СССР и России, чемпион мира 1992 по судомодельному спорту в классе радиояхт Николай Назаров и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова Алексей Лебедев.
