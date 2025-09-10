Компания из Волгоградской области приняла участие в выставке в Стамбуле

Производитель «Царицынские соленья» из Волгоградской области принял участие в международной выставке World Food Istanbul 2025, сообщили в комитете экономической политики и развития региона. Поддержка таких предприятий осуществляется по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
2−5 сентября в Стамбуле прошла выставка продуктов питания и напитков. Площадка отечественных компаний под брендом «Сделано в России» объединила более 30 производителей из 16 регионов. Волжское предприятие представило свой ассортимент: огурцы, помидоры и капусту, маринованные с использованием натуральных специй и трав, томатные соусы и фруктовые джемы. На выставке компания провела около 30 встреч с турецкими дистрибьюторами и торговыми сетями.
«Участие дало нам возможность расширить клиентскую базу и заложить прочные деловые отношения с компаниями Турции. Планируем развивать экспорт на рынок Персидского залива с получением сертификата “Халяль”», — уточнили представители «Царицынских солений».
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.