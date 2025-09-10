Компания из Волгоградской области приняла участие в выставке в Стамбуле

2−5 сентября в Стамбуле прошла выставка продуктов питания и напитков. Площадка отечественных компаний под брендом «Сделано в России» объединила более 30 производителей из 16 регионов. Волжское предприятие представило свой ассортимент: огурцы, помидоры и капусту, маринованные с использованием натуральных специй и трав, томатные соусы и фруктовые джемы. На выставке компания провела около 30 встреч с турецкими дистрибьюторами и торговыми сетями.