В Евпатории в 2026 году отремонтируют 15 дворов

Капитальный ремонт будут проводить во дворах десяти домов по проспекту Победы, одного здания по улице 60 лет Октября, а также двух жилых строений по Советскому проезду и улице Советской. Такие же работы запланированы в районе четырех домов по улице Интернациональной и одного здания по улице Конституции.