В Евпатории в 2026 году отремонтируют 15 дворов

Специалисты установят современные детские и спортивные площадки.

Благоустройство 15 дворовых территорий Евпатории в Республике Крым проведут в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа.

Капитальный ремонт будут проводить во дворах десяти домов по проспекту Победы, одного здания по улице 60 лет Октября, а также двух жилых строений по Советскому проезду и улице Советской. Такие же работы запланированы в районе четырех домов по улице Интернациональной и одного здания по улице Конституции.

В поселке Заозерное работы проведут во дворах четырех домов, а в поселке Новоозерное — трех домов. В поселке Мирном также благоустроят дворовые территории возле трех домов.

На этих пространствах обновят покрытие проезжей части и тротуаров, а также сделают парковки, смонтируют уличное освещение, малые архитектурные формы, проведут озеленение. Кроме того, специалисты установят современные детские и спортивные площадки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.