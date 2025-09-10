В Ленобласти открылся профильный медицинский класс в школе

Профильный медицинский класс открылся в Волосовской средней общеобразовательной школе № 1 в Ленинградской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Волосовской межрайонной больнице.
Школа заключила соответствующее соглашение с Центром непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области и больницей. Решено, что это будет 10-й класс. Профильными предметами в нем станут химия и биология.
По окончании обучения ребята овладеют своей первой профессией и смогут при желании работать помощниками медицинской сестры, применяя полученные знания на практике. В дальнейшем обучение в медицинском классе планируется проводить на постоянной основе.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.