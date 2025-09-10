Опекуны не хотят общаться с женщиной, оставившей ребенка в туалете в Турции

Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение — жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка — за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.