Опекуны не хотят общаться с женщиной, оставившей ребенка в туалете в Турции

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Опекуны не хотят общаться с Екатериной Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции, сообщила РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева.
«Опекуны не выходили на связь с Екатериной, мы им пробовали звонить, нас направили к адвокату, он тоже не контактирует, только “здравствуйте-до свидания”, — рассказала собеседница агентства.
Павлово-Посадский суд Подмосковья на 23 сентября назначил рассмотрение вопроса о лишении девушки родительских прав по существу, заседание пройдет в закрытом режиме.
Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья в свою очередь получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему — приемная семья ребенка.
В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение — жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка — за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
Сейчас ребенок находится в гостевой приемной семье. Как уточняла защита Бурнашкиной, она записана в свидетельство о рождении девочки как мать, не лишена родительских прав, «ничем не ограничена», но опека и семья приемных родителей не дают ей видеться с ребенком «даже на полчасика». Ответчица категорически выступает против иска.