В Советском районе Саратовской области благоустроили 3 территории

Общественные территории благоустроили в рабочем поселке Степное Советского района Саратовской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
В парке имени Лузянина сделали тротуары и бордюры, а также обновили дорожное покрытие. Помимо этого, в поселке создали новую зону отдыха со скамейками, большими уличными вазами и урнами, провели освещение. Была благоустроена и территория на улице Димитрова. Рядом с многоэтажными жилыми домами смонтировали новые спортивные и игровые площадки. В этом году в районах области облагораживают 108 общественных зон и 59 дворовых территорий.
«Отмечу, что за шесть лет в регионе благоустроили свыше 1300 общественных пространств. Это стало возможным благодаря активному участию жителей региона в ежегодном Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Так, в этом году более 390 тысяч человек высказали свое мнение, определив приоритетные объекты для улучшения городской среды», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.