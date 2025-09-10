В Советском районе Саратовской области благоустроили 3 территории

В парке имени Лузянина сделали тротуары и бордюры, а также обновили дорожное покрытие. Помимо этого, в поселке создали новую зону отдыха со скамейками, большими уличными вазами и урнами, провели освещение. Была благоустроена и территория на улице Димитрова. Рядом с многоэтажными жилыми домами смонтировали новые спортивные и игровые площадки. В этом году в районах области облагораживают 108 общественных зон и 59 дворовых территорий.