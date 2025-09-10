В Тверской области заработала программа «Земский тренер»

Уточним, программа «Земский тренер» в 2025 году начинает работу в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, а с 2026 года будет действовать во всех регионах России. Она введена по аналогии с уже действующими — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский работник культуры», которые позволяют решать кадровые вопросы и привлекать в отрасли новых специалистов.