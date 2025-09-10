В Тверской области заработала программа «Земский тренер»

Федеральная программа «Земский тренер» начала работать в Тверской области с 9 сентября в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Программа направлена на поддержку работников физической культуры, привлечение их в спортивные школы. Сотрудники, переехавшие на работу в населенные пункты региона с численностью населения до 50 тысяч человек, смогут получить выплату в размере 1 млн рублей. Соответствующий документ утвердили 9 сентября на заседании правительства Тверской области.
Участниками могут стать работники с высшим или средним профессиональным образованием — граждане России, проживающие на территории страны не менее 15 лет. Они должны проработать в спортивном учреждении не меньше пяти лет.
Уточним, программа «Земский тренер» в 2025 году начинает работу в Центральном и Дальневосточном федеральных округах, а с 2026 года будет действовать во всех регионах России. Она введена по аналогии с уже действующими — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский работник культуры», которые позволяют решать кадровые вопросы и привлекать в отрасли новых специалистов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.