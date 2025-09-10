В Новосибирской области выполнено 85% дорожных работ по нацпроекту

В программу 2025 года включены 103 объекта общей протяженностью 255,75 километра дорог, а также реконструкция 958,8 погонных метров искусственных сооружений. Уже уложено 1,9 миллиона квадратных метров верхнего покрытия из 2,22 миллиона. В эксплуатацию сданы 23 объекта протяжённостью 66,85 километра.