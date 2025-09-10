В Новосибирской области выполнено 85% дорожных работ по нацпроекту

Регион близок к завершению ключевых дорожных проектов 2025 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В Новосибирской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». По данным регионального Минтранса, на сегодняшний день выполнено около 85% запланированного объема работ.
В программу 2025 года включены 103 объекта общей протяженностью 255,75 километра дорог, а также реконструкция 958,8 погонных метров искусственных сооружений. Уже уложено 1,9 миллиона квадратных метров верхнего покрытия из 2,22 миллиона. В эксплуатацию сданы 23 объекта протяжённостью 66,85 километра.
Среди приоритетных направлений — трасса Татарск — Карасук, участок магистрали «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и реконструкция дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», которая находится на финальной стадии.
Особое внимание уделяется маршрутам, ведущим к школам: до конца года планируется обновить почти 64 километра таких дорог.