В Курске за август установили почти 70 дорожных камер

Новые дорожные камеры установили в Курске при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в центре транспортных услуг региона.
В течение августа на автомобильных дорогах и перекрестках Курска появилось 69 камер для мониторинга обстановки. Специалисты также разместили 11 комплексов, которые следят за интенсивностью дорожного движения. С помощью них можно получить данные о количестве машин и их скорости движения, плотности потока и не только.
Уточним, в Курске также модернизируют светофоры. До конца 2026 года в ходе внедрения интеллектуальных транспортных средств планируется дополнительно установить 35 объектов. Работы будут проводиться по проспектам Победы, А. Дериглазова и В. Клыкова, а также улице Красной Армии и другим.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.