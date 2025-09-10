В Курске за август установили почти 70 дорожных камер

В течение августа на автомобильных дорогах и перекрестках Курска появилось 69 камер для мониторинга обстановки. Специалисты также разместили 11 комплексов, которые следят за интенсивностью дорожного движения. С помощью них можно получить данные о количестве машин и их скорости движения, плотности потока и не только.