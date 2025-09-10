В Челябинскую областную больницу поступило оборудование для реабилитации

Аппарат ударно-волновой терапии (УВТ) получила Челябинская областная клиническая больница по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новое оборудование поступило в учреждение накануне Всемирного дня физиотерапевта, который отмечается 8 сентября, и специалисты уже ввели его в эксплуатацию. Врачи применяют прибор для восстановительной реабилитации после травматологических операций, при спортивных травмах, повреждениях мениска и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. УВТ также часто используется при суставной и мышечной хронической боли.
Уточним, ударная волна направляется и фокусируется строго в ту болевую зону, где есть очаг. Этой волной врач может управлять: задавать частоту и интенсивность. Далее клетки начинают вырабатывать биологически активные вещества. Одни из них снимают боль, другие — воспаление, третьи активируют регенеративные процессы и улучшают кровообращение. Одна из пациенток отметила, что уже после трех процедур она почувствовала себя лучше.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.