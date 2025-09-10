В Челябинскую областную больницу поступило оборудование для реабилитации

Уточним, ударная волна направляется и фокусируется строго в ту болевую зону, где есть очаг. Этой волной врач может управлять: задавать частоту и интенсивность. Далее клетки начинают вырабатывать биологически активные вещества. Одни из них снимают боль, другие — воспаление, третьи активируют регенеративные процессы и улучшают кровообращение. Одна из пациенток отметила, что уже после трех процедур она почувствовала себя лучше.