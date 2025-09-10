Ричмонд
В Ростовской области планируют продлить льготы по ЖКХ для семей участников СВО

Законопроект о льготах для участников СВО и их семей рассмотрят в донском парламенте.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь внес на рассмотрение донского парламента законопроект о продлении льгот для участников СВО и их семей по оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.

Членам семей участников специальной операции предлагается компенсировать половину затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также уплату взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

С 1 января 2026 года и до конца года на такую поддержку могут претендовать семьи мобилизованных, контрактников, а также добровольцев.

Напомним, на Дону в настоящее время реализуют комплекс льгот для участников СВО и их близких. В частности, существует возможность компенсаций расходов на газификацию, также семьи освобождены от транспортного и земельного налогов.

Кроме того, с 2025 года все доступные меры поддержки можно оформить в режиме «одного окна» в офисах МФЦ. Этот пилотный проект теперь внедряют еще в 11 регионах страны.

