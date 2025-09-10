Ричмонд
В Прикамье хозяину вернули похищенные электроинструменты

В Куеде завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 58-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в трех кражах, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В июне в дежурную часть полиции поступило заявление жителя села Бикбарда Куединского муниципального округа, у которого были похищены электрические инструменты. Причиненный материальный ущерб превысил 12 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что заявитель работает вахтовым методом и перед тем как уехать на работу, попросил односельчанку присмотреть за его жильем. Через несколько дней в доме у фигурантки отключили электричество, и она решила вместе с мужем временно пожить в доме потерпевшего. Там она заметила в прихожей электроинструменты и в течение нескольких дней похищала их. Куединка сбыла случайным прохожим украденные перфоратор, аккумуляторный шуруповерт и угловую шлифовальную машинку, а деньги потратила на алкоголь.

Полицейские нашли похищенное имущество, изъяли и возвратили законному владельцу.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.