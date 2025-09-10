В Прикамье хозяину вернули похищенные электроинструменты

Правоохранители выяснили, что заявитель работает вахтовым методом и перед тем как уехать на работу, попросил односельчанку присмотреть за его жильем. Через несколько дней в доме у фигурантки отключили электричество, и она решила вместе с мужем временно пожить в доме потерпевшего. Там она заметила в прихожей электроинструменты и в течение нескольких дней похищала их. Куединка сбыла случайным прохожим украденные перфоратор, аккумуляторный шуруповерт и угловую шлифовальную машинку, а деньги потратила на алкоголь.