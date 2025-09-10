Детектор LIGO окончательно подтвердил теорему Хокинга о свойствах черных дыр

Наблюдения за событием GW250114 помогли физикам подтвердить теорию Хокинга с 99,999% уровнем достоверности, а также они указали на то, что черные дыры действительно можно охарактеризовать при помощи всего двух параметров — их массы и скорости вращения. Это в очередной раз подтвердило теорию относительности Эйнштейна и построенную на ее базе классическую математическую модель вращающейся черной дыры, сформулированную еще в 1963 году новозеландским физиком Роем Керром. Практическое подтверждение правоты этой теоретической модели в очередной раз подчеркивает научную значимость LIGO, подытожили ученые.