Детектор LIGO окончательно подтвердил теорему Хокинга о свойствах черных дыр

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Физики получили во время наблюдений за пока самым «громким» слиянием черных дыр GW250114 максимально точные подтверждения теоремы Стивена Хокинга о том, что площадь горизонта событий черных дыр не может уменьшаться, а также им удалось в очередной раз подтвердить теорию относительности Эйнштейна. Об этом сообщила пресс-служба МГУ имени Ломоносова.
«Десять лет тому назад были открыты гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности. Теперь экспериментально проверена другая великая научная идея, связанная со свойствами черных дыр. Научные идеи подтверждаются и развиваются благодаря поражающим воображение экспериментальным установкам. Сколько неожиданного и интересного ждет нас впереди» — пояснил профессор МГУ Валерий Митрофанов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Данное открытие было совершено научными командами детекторов гравитационных волн LIGO, ViRGO и KAGRA во время наблюдений за событием GW250114, которое было порождено слиянием двух черных дыр, удаленных от нас примерно на 1,3 млрд световых лет и обладающих массой, превышающей солнечную в 30−40 раз. В этом отношении, данное событие было очень похожим на первый в истории науки всплеск гравитационных волн, GW150914, за открытие которого была вручена Нобелевская премия 2017 года.
Благодаря совершенствованию оборудования LIGO и разработке новых алгоритмов, физикам удалось уловить максимально четкий сигнал, порожденный слиянием данных невидимых объектов, который был примерно втрое «громче» того, который был зафиксирован при первых наблюдениях за гравитационными волнами на данном детекторе. Это позволило ученым провести максимально точную проверку теоремы Стивена Хокинга, свидетельства в пользу правоты которой были найдены в 2021 году при анализе свойств «нобелевского» всплеска GW150914.
Подтверждение теории Хокинга.
Как объясняют исследователи, еще в 1971 году Стивен Хокинг выдвинул теорию, что общая площадь горизонта событий черной дыры — воображаемой сферы вокруг ее центра, пределы которой не может покинуть материя и частицы света — не может уменьшаться ни при каких обстоятельствах. Следствием этой теоремы является то, что слияния черных дыр не должны приводить к переменам в массе и скорости вращения результирующего объекта, которые бы сопровождались уменьшением площади горизонта событий.
Наблюдения за событием GW250114 помогли физикам подтвердить теорию Хокинга с 99,999% уровнем достоверности, а также они указали на то, что черные дыры действительно можно охарактеризовать при помощи всего двух параметров — их массы и скорости вращения. Это в очередной раз подтвердило теорию относительности Эйнштейна и построенную на ее базе классическую математическую модель вращающейся черной дыры, сформулированную еще в 1963 году новозеландским физиком Роем Керром. Практическое подтверждение правоты этой теоретической модели в очередной раз подчеркивает научную значимость LIGO, подытожили ученые.
«Для меня юбилей открытия гравитационных волн — это в первую очередь повод вспомнить и поклониться памяти Владимира Борисовича Брагинского, стоявшего у истоков этого замечательного и мощного проекта. Он был источником фундаментальных работ по LIGO на физическом факультете МГУ, и мы пытаемся с честью нести это знамя», — подытожил профессор МГУ Сергей Вятчанин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.