Милиция может ограничить вход в подземные переходы и станции метро в День города

По словам Горохова, ограничение будет введено при неблагоприятных погодных условиях и сильных осадках вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Ожидается большое количество гостей у Дворца спорта и на площадке фестиваля исторической реконструкции. Проход к местам празднования будет организован через восемь контрольно-пропускных пунктов, расположенных со стороны станции метро «Немига», возле переходов у торгового центра «Галерея» и на улице Мельникайте, а также вдоль зеленой зоны проспекта Победителей и проспекта Машерова.