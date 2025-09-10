Милиция может ограничить вход в подземные переходы и станции метро в День города

В День города в районе Немиги возможно ограничение доступа жителей и гостей столицы в подземные переходы и станции метро. Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» сообщил начальник Управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов.
По словам Горохова, ограничение будет введено при неблагоприятных погодных условиях и сильных осадках вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Ожидается большое количество гостей у Дворца спорта и на площадке фестиваля исторической реконструкции. Проход к местам празднования будет организован через восемь контрольно-пропускных пунктов, расположенных со стороны станции метро «Немига», возле переходов у торгового центра «Галерея» и на улице Мельникайте, а также вдоль зеленой зоны проспекта Победителей и проспекта Машерова.
Для отдельных категорий граждан, таких как ветераны, инвалиды, беременные женщины и посетители с детьми, будут организованы отдельные пункты пропуска, обозначенные оранжевым тентом.
Перед каждым КПП будут установлены информационные стенды с перечнем запрещенных к проносу веществ и предметов. Организаторы просят граждан учитывать эту информацию для ускорения прохода. На время проведения мероприятий будут работать камеры хранения по следующим адресам: проспект Победителей, 2; в районе пересечения проспектов Машерова и Победителей, а также на улице Мельникайте возле Дома профсоюзов.
Кроме того, шесть пунктов пропуска будут функционировать на площадке «Верхний город». Усилены меры безопасности в парке имени Горького, где 13 сентября пройдет «Фестиваль профессий». С 19.00 установят периметры безопасности в сквере «Старостинская слобода» возле гостиницы «Беларусь», откуда будет запущен праздничный фейерверк в 23.00.
Сергей Горохов отметил, что меры безопасности будут усилены во всех районах столицы во время праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Увеличение количества патрулей, особенно в центральной части Минска, начнется уже 12 сентября, а с 13 сентября милиция перейдет на усиленный режим несения службы.