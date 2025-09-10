В Камышине Волгоградской области благоустроили пешеходную зону

Пешеходную зону на улице Молодежной в Камышине Волгоградской области благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
На территории размером 6600 квадратных метров сделали новые бордюры и построили две лестницы. На площади выложили тротуарную плитку. Кроме этого, на улице построили три детские площадки, а также поставили перголы со скамейками.
По всему периметру пространства разместили современное ограждение и 12 столбов с энергосберегающими светильниками. Установили камеры видеонаблюдения. Помимо прочего, предусмотрен поливочный водопровод, так как в сезон посадки деревьев на территории появится около 2245 растений. Уточним, в Камышине в 2025 году обновили пять общественных пространств, ранее выбранных жителями.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.