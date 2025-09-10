В Камышине Волгоградской области благоустроили пешеходную зону

По всему периметру пространства разместили современное ограждение и 12 столбов с энергосберегающими светильниками. Установили камеры видеонаблюдения. Помимо прочего, предусмотрен поливочный водопровод, так как в сезон посадки деревьев на территории появится около 2245 растений. Уточним, в Камышине в 2025 году обновили пять общественных пространств, ранее выбранных жителями.