Растет количество люксовых авто, которые ввезли в страну: Жители Молдовы покупают Bentley, Maserati и Lamborghini за 3,39 млн леев

Таможенная служба сообщает о росте импорта люксовых и коллекционных авто в Молдове за первое полугодие 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В страну ввезли:

3 Bentley на 6,85 млн леев (в 2024 — 4,73 млн);

118 Porsche на 65,6 млн леев (в 2024 — 119 авто на 60,3 млн);

4 Maserati на 1,66 млн леев (в 2024 — 2,12 млн);

впервые — Lamborghini за 3,39 млн леев;

6 коллекционных авто на 1,88 млн леев (в 2024 — 10 на 5,7 млн).

