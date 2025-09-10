Растет количество люксовых авто, которые ввезли в страну: Жители Молдовы покупают Bentley, Maserati и Lamborghini за 3,39 млн леев

Таможенная служба сообщает о росте импорта люксовых и коллекционных авто в Молдове за первое полугодие 2025 года.
В страну ввезли:
3 Bentley на 6,85 млн леев (в 2024 — 4,73 млн);
118 Porsche на 65,6 млн леев (в 2024 — 119 авто на 60,3 млн);
4 Maserati на 1,66 млн леев (в 2024 — 2,12 млн);
впервые — Lamborghini за 3,39 млн леев;
6 коллекционных авто на 1,88 млн леев (в 2024 — 10 на 5,7 млн).
