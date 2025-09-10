В трех крымских селах благоустроили общественные территории

А в селе Приветном благоустроили парк «Орбита». Там также проложили дорожки, смонтировали освещение и лавочки. Помимо этого, на территории установили летние беседки, создали арт-зоны и провели озеленение. Также было обустроено пространство с современным детским игровым оборудованием. Кроме того, специалисты оборудовали спортивную зону, установили столы для игры в шахматы и шашки. А на входе в парк смонтировали патриотическую инсталляцию.