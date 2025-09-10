В трех крымских селах благоустроили общественные территории

Благоустройство общественных территорий в селах Льговское, Приветное и Абрикосовка в Кировском районе Крыма провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
В селе Льговском, в частности, модернизировали сквер «Жемчужный». Там установили скамейки, урны, столбы освещения, проложили новые пешеходные дорожки, оборудовали современную спортивную площадку.
А в селе Приветном благоустроили парк «Орбита». Там также проложили дорожки, смонтировали освещение и лавочки. Помимо этого, на территории установили летние беседки, создали арт-зоны и провели озеленение. Также было обустроено пространство с современным детским игровым оборудованием. Кроме того, специалисты оборудовали спортивную зону, установили столы для игры в шахматы и шашки. А на входе в парк смонтировали патриотическую инсталляцию.
В селе Абрикосовка также модернизировали общественное пространство. Речь идет о парке «Молодежный». Там уложили новую тротуарную плитку, установили скамейки и урны, заменили столбы освещения. Кроме того, специалисты смонтировали детскую и спортивную площадки, разбили клумбы и высадили растения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.