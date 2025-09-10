Жители Новосибирска обсудили с губернатором транспортные и коммунальные проблемы

Горожане обозначили ряд наиболее острых проблем: организацию удобного проезда к новой поликлинике, необходимость ремонта моста через реку Власиха, улучшение автобусного сообщения, установку светофора на улице Линейной, обеспечение стабильного электроснабжения и регулярного вывоза отходов. Также был поднят вопрос о возможности обновления путепровода над железной дорогой.