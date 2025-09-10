Ричмонд
Жители Новосибирска обсудили с губернатором транспортные и коммунальные проблемы

Андрей Травников встретился с жителями города Обь и выслушал их предложения по улучшению транспортной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с жителями города Обь, сообщает телеграм-канал «Новосибирская область. Официально».

Горожане обозначили ряд наиболее острых проблем: организацию удобного проезда к новой поликлинике, необходимость ремонта моста через реку Власиха, улучшение автобусного сообщения, установку светофора на улице Линейной, обеспечение стабильного электроснабжения и регулярного вывоза отходов. Также был поднят вопрос о возможности обновления путепровода над железной дорогой.

В ответ губернатор отметил, что перспективы строительства новой канализационной насосной станции и модернизации электросетей рассматриваются в рамках инвестиционных проектов Горводоканала и районных сетевых компаний.

Кроме того, в ходе поездки в Обь Андрей Травников встретился с ветеранами специальной военной операции и их семьями. Обсуждались действующие в регионе меры поддержки, программы адаптации и социальной интеграции участников СВО.