В Ростовской области ликвидируют старейший агротехникум после 120 лет работы

Стоит отметить, что техникум является одним из старейших учебных заведений на юге России. Согласно информации администрации Пухляковского сельского поселения Усть-Донецкого района, он был основан в декабре 1902 года как школа виноградарства и виноделия. Торжественное открытие состоялось 7 октября 1905 года. Здание техникума признано памятником архитектуры начала XX века.