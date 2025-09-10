В Ростовской области ликвидируют старейший агротехникум после 120 лет работы

В Ростовской области ликвидируют старейший агропромышленный техникум. Постановление правительства Ростовской области, внесенное министерством образования региона, подписано врио губернатора Юрием Слюсарем.
Документ предписывает ликвидировать Пухляковский агропромышленный техникум. В ближайшее время будет утвержден состав ликвидационной комиссии, установят порядок и сроки процедуры. Причины закрытия учебного заведения не сообщаются.
Стоит отметить, что техникум является одним из старейших учебных заведений на юге России. Согласно информации администрации Пухляковского сельского поселения Усть-Донецкого района, он был основан в декабре 1902 года как школа виноградарства и виноделия. Торжественное открытие состоялось 7 октября 1905 года. Здание техникума признано памятником архитектуры начала XX века.
В феврале 2025 года администрация Усть-Донецкого района сообщала о планах капитального ремонта и восстановления техникума. Предполагалось, что после реконструкции в нем смогут обучаться до тысячи студентов. Однако вместо ремонта техникум решили ликвидировать.
Добавим, в последние годы в техникуме готовили специалистов по агрономии, электрификации сельского хозяйства, технологии продуктов питания и бухгалтерскому учету.
