В мордовском селе Большое Игнатово открыли модельную библиотеку

Она разделена на девять функциональных зон, где каждый сможет найти себе что-то по интересам.

Источник: Национальные проекты России

Модельную библиотеку «Умный дом» открыли в селе Большое Игнатово в Мордовии по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.

Библиотека разделена на девять функциональных зон. Комната «Релакс» предназначена для общения, а событийный зал «Диалог» — для проведения различных мероприятий. «Интеллект-зал им. С. И. Юношева» предлагает доступ к государственным электронным библиотечным ресурсам и возможность получения новых знаний.

Особое внимание уделено этнокультурному развитию. Например, в зоне «Этно-лик» информация представлена на родном языке. Для детей до шести лет и учащихся начальных классов предусмотрена «Территория детства», а для ребят постарше — «Молодежная творческая лаборатория». Там проводят активные игры, интеллектуальные бои и квесты.

Также в библиотеке открыли выставочную зону «АРТ-холл». Там будут проводить культурные мероприятия. А «Инфо-холл» выполняет роль консультационного пункта. Девятым отделением стала «Служебно-производственная зона». В ней расположены отдел комплектования и обработки документов. Уточним, что всего в Мордовии работают 20 модельных библиотек.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.